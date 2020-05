Schwetzingen. (pol/rl) Zu einer handfesten Auseinandersetzung führte eine Verwechslung auf dem Wohnmobil-Stellplatz an der Ketscher Landstraße am Donnerstagmorgen. Laut Polizeibericht wollte ein stark betrunkener 37-jähriger Mann gegen 1.10 Uhr in sein Wohnmobil einsteigen. Dabei verwechselte er jedoch die Fahrzeuge und versuchte lautstark in "seinen" Wagen einzusteigen.

Der echte Besitzer, ein 59-Jähriger, wurde davon wach und ging davon aus, dass es sich bei dem 37-Jährigen um einen Einbrecher handelt. Sein Verdacht wurde scheinbar bestätigt, als der 37-Jährige auch noch versuchte das Wohnmobil nebenan zu öffnen.

Davon wurde dann auch der 60-jährige Besitzer des zweiten Wohnmobils wach und ging nach draußen. Gemeinsam mit seinem 59-jährigen Nachbarn hielt er nun den vermeintlichen Einbrecher fest, um ihn der zwischenzeitlich verständigten Polizei zu übergeben.

Allerdings wehrte sich der 37-Jährige massiv und biss dem 60-Jährigen dabei unter anderem in den Daumen. Als die Polizisten eintrafen, hatte der 60-Jährige neben einem verletzten Daumen, eine Kopfplatzwunde und mehrere Hautabschürfungen erlitten. Der 37-Jährige hatte sich selbst eine Platzwunde an der Stirn zugezogen. Nach der medizinischen Erstversorgung kam der 60-Jährige per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Später fand dann auch der 37-jährige "Einbrecher" den richtigen Stellplatz und sein Wohnmobil wieder. Zuvor musste er jedoch einen Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier machen, der einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergab.