Schwetzingen/Brühl. (pol/rl) In der Brühler Landstraße ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall. Eine 27-jährige VW-Fahrerin war gegen 18 Uhr in Richtung Schwetzingen unterwegs. Als sie an der Einmündung zur Landesstraße L599 nach links abbiegen wollte, nahm sie einer 18-jährigen Skoda-Fahrerin die Vorfahrt.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der VW um 180 Grad gedreht und gegen eine Verkehrsinsel geschleudert. Auch der Skoda schleuderte über die Fahrbahn, woraufhin in beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten.

Die Beteiligten sowie ein 21-jähriger Insasse im Skoda wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.