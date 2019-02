Schwetzingen. (pol/sdm) Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich im Ortsteil Hirschacker in Schwetzingen. Die Polizei berichtet, dass am Montagmittag gegen 12 Uhr ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer im Forlenweg in Richtung Kastanienweg unterwegs war.

Aus vermutlich gesundheitlichen Gründen fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus weiter, durchbrach eine Gartenmauer und einen Zaun. Im Vorgarten des dortigen Anwesens kam er zum Stehen. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu, seine Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.