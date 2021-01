Schwetzingen. (pol/mare) Ein renitenter Supermarkt-Kunde ist am Donnerstagmittag festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 32-Jährige nicht zahlen.

In einem Einkaufsmarkt in der Carl-Theodor-Straße nahm sich der 32-jährige Mann demnach gegen 12.30 Uhr eine Flasche Whiskey sowie ein Sodagetränk aus der Auslage und trank die Getränke, ohne sie vorher an der Kasse bezahlt zu haben. Seine Absicht, den Kaufpreis der Ware mit einem Identitätsdokument anstatt bar alternativ elektronisch zu begleichen, wurde von der Kassiererin nicht anerkannt.

Der Mann wurde gegenüber der Angestellten sowie weiterer Kunden aggressiv. Das Personal verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten trafen den Mann schreiend im Kassenbereich an. Auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte er weiterhin angriffslustig. Der Aufforderung, seinen Mund-Nasen-Schutz anzulegen, kam er nicht nach. Stattdessen beleidigte er die Polizisten mit Kraftausdrücken und ging drohend auf sie los.

Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest, legten ihm Handschließen an und brachten ihn zum Dienstwagen.

Gegen seine Festnahme leistete der 32-Jährige erheblichen Widerstand. Er wehrte sich körperlich als auch verbal derart heftig, dass eine weitere Streifenwagenbesatzung bei seinem Transport zum Revier unterstützen musste. Dort wurde von einem hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen, nachdem der renitente Mann einen Atemalkoholtest verweigert hatte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte. Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz unverletzt.