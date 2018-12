Schwetzingen. (pol/rl) Von eine Mann begrabscht wurde eine 15-Jährige am Montagnachmittag. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jugendliche war gegen 16 Uhr zu Fuß im Bereich Kurpfalzring und Kurfürstenstraße unterwegs. Plötzlich näherte sich ihr ein Mann von hinten und hielt die 15-Jährige an den Armen fest, fasste ihr an die Brüste und versuchte ihr in den Schritt zu greifen.

Als sich die 15-Jährige wehrte, ließ der Täter von ihr ab und die Jugendliche lief davon. Der Mann soll eine dunkle Hautfarbe haben und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie weiße Turnschuhe. Hinweise zum Vorfall oder zum Täter erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.