Heidelberg/Rhein-Neckar. (pol/mare) Am Montag wurden fünf ältere Damen, die im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg wohnen, von Telefonbetrügern angerufen. Das teilen die echten Beamten mit.

In einem Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und gaukelte einen Raubüberfall vor, bei dem die Täter noch flüchtig seien. Im zweiten Fall wollte der männliche Anrufer einen Gewinn in Höhe von mehreren Tausend Euro übermitteln und bei den anderen Anrufen gaben vermeintliche Kinder oder Enkel an, in Geldnöten zu sein.

Die Damen aus Heddesheim, Sandhausen, Wiesloch, Brühl und Heidelberg-Kirchheim schenkten den Gesprächen aber keine weitere Beachtung und beendeten die Telefonate.