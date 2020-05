Eberbach/Brühl. (pol/mün) Zu zwei Betrugsversuchen mit der "Enkeltrick"-Masche kam es am Dienstag in Brühl und in Eberbach. Beide Male wurde den 78 und 90 Jahre alten Senioren durch einen männlichen Anrufer vorgegaukelt, dass man der Enkel oder ein früherer Klassenkamerad sei. Nach einem Verkehrsunfall würde nun finanzielle Hilfe in Form von Bargeld und Schmuck benötigt. Die Anrufe erfolgten jeweils mit unterdrückter Nummer.

Beide Senioren schöpften Verdacht auf einen Betrugsversuch und so wurden die Telefonate rasch beendet, ohne dass es zu einem finanziellen Schaden kam.