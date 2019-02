Reilingen. (pol/sdm) Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete das Rotlicht einer Ampel zwischen Reilingen und Hockenheim und verursachte einen Unfall. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr beim verbotenen Einmünden von der L723 in die L599 einen entgegenkommenden VW Passat berührte. An diesem entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Vorfall und setzte die Fahrt Richtung Reilingen-Mitte fort.

Nach Angaben des beteiligten VW-Fahrers könnte es sich um einen silbernen Ford Fiesta gehandelt haben. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nach Verkehrsteilnehmer, die auf den Vorfall eventuell aufmerksam geworden sind. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 melden.