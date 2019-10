Reilingen. (pol/mare) Ein 33-Jähriger ist bei Reilingen gegen ein Verkehrszeichen gekracht und einfach abgehauen. Aber Zeugen haben das beobachtet, wie die Polizei mitteilt.

Von Zeugen wurde Sonntagnacht um 1.36 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße L560 im Bereich der Abfahrt Hockenheim-Süd gemeldet. Der Fahrer eines Peugeot fuhr dort in südlicher Richtung, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel. Anschließend flüchtete er.

Die Zeugen konnten noch das Kennzeichen mitteilen, wonach die Polizei die Anschrift in Hockenheim aufsuchte. Der Fahrer war bereits dort. Bei ihm wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Neben der Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten, den 33-Jährigen erwartet noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, der Schaden an der Verkehrsinsel und dem Verkehrszeichen wurde auf 700 Euro geschätzt.