Plankstadt. (pol/mare) Erheblichen Widerstand gegen die Polizei hat am Freitagabend ein betrunkener Mann geleistet. Das berichten die Beamten.

Gegen 19 Uhr griff in einer Wohnung in Plankstadt ein 60-jähriger Mann den 21-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin mit einem Spray an. Gegen die Polizisten, die zu dem Fall gerufen wurden, leistete der Mann ebenso Widerstand. Die Beamten riefen gar eine weitere Streife hinzu und mussten schließlich Pfefferspray einsetzen.

Beim Transport zur Dienststelle wehrte sich der Mann erneut heftig und beleidigte die Gesetzeshüter. Auch die Durchführung einer Blutprobe durch einen Arzt war nur durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs möglich. Ein Alkoholtest hatte zuvor einen Wert von 1 Promille ergeben. Der Mann musste seinen Rausch anschließend in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Durch die heftige Gegenwehr des Mannes wurden zwei Beamte verletzt und konnten ihren Dienst zunächst nicht weiter ausüben. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und zudem Verdacht auf Trunkenheit im Straßenverkehr.