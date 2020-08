Philippsburg. (pol/mün) Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagein 65-jähriger Mann in Philippsburg, als er bei Arbeiten an einer Reiterhalle durch das Dach brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wollte der 65-Jährige gegen 12.30 Uhr eine undichte Stelle im Dach einer Reiterhalle in Philippsburg reparieren. Dazu begab er sich alleine auf das Dach und trat hierbei auf ein Dachsegment ohne Unterstrebung. Dieses gab schließlich nach und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe, berichtet die Polizei.

Ein Vereinsmitglied fand den 65-Jährigen schließlich regungslos auf dem Hallenboden liegen und verständigte die Rettungskräfte. Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers erlag der Mann jedoch noch in der Reiterhalle seinen schweren Verletzungen.