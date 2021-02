Philippsburg. (pol/lyd) Bei einem Reitunfall ist am Samstag gegen 12.30 Uhr zwischen Huttenheim und Rheinsheim an der Kreisstraße 3534 ein 61 Jahre alter Reiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen unter Einsatz eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Feststellungen war der Mann gemeinsam mit zwei weiteren Reiterinnen entlang eines dortigen Radweges unterwegs. Dabei seien alle drei Pferde aus unklaren Gründen nervös geworden und in der Folge "durchgegangen".

Der 61-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Pferd, stürzte auf den Asphalt und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Eine der Reiterinnen stürzte zwar auch, blieb aber wohl unverletzt. Zwei freilaufende Pferde konnten anschließend schnell wieder eingefangen werden.

Für die Rettungsmaßnahmen waren zwei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber mit einer Notärztin im Einsatz.