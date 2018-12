Oftersheim. (pol/mün) Verletzungen einer Ziege an Ohren und Maul wurden am Montag beim Polizeirevier Schwetzingen angezeigt. Die Beamten haben zwischenzeitlich Überprüfungen angestellt. Es ist aber nicht sicher, ob die Verletzungen durch einen Hund, ein anderes Tier oder auf andere Weise herbeigeführt worden sind. Der Vorfall ereignete sich bei der Grillhütte im Oberfeldweg, so die Beamten.

Deswegen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise - das Revier Schwetzingen ist unter der Rufnummer 06202/2880 erreichbar.