Oftersheim. (pol/rl) Ein Tanz auf dem Tisch endete beim Scheunenfest am vergangenen Freitag in einer Schlägerei. Das meldete die Polizei am heutigen Dienstag. Bei dem Fest in der Hardtlache hatte ein 54-Jähriger gegen 22 Uhr so ausgelassen auf seinem Tisch getanzt, dass auf einem benachbarten Tisch die Gläser umfielen. Ein 51-Jähriger forderte den Tänzer daraufhin auf, dies zu unterlassen. Der 51-Jährige stieg zunächst vom Tisch und ging weg.

Laut Polizeibericht kam es kurz darauf zurück, ging auf den 51-Jährigen zu und stieß ihn von der Bierbank. Als dieser wieder aufstand, versuchte der 54-Jährige ihm gegen den Kopf zu treten, fiel dabei aber zu Boden.

Mehrere Umstehende drängten den 54-Jährigen nun in Richtung Bar. Zunächst hatte er sich nun beruhigt. Plötzlich jedoch ging er wieder auf den 51-Jährigen zu und verpasst ihm einen Kopfstoß und verschwand dann endgültig.

Der 51-Jährige erlitt eine stark blutende Schwellung an der Nase.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zum Ablauf geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der 06202/288-0 zu melden.