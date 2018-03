Oftersheim. (pol/rl) Zu mehreren Zwischenfällen kam es bei der Faschingsveranstaltung am "Schmutzigen Donnerstag" in der Kurpfalzhalle in der Nacht zum Freitag.

Zunächst hatte sich am Abend ein 18-Jähriger bei der Polizei gemeldet, da ihm Bargeld aus der Hosentasche gestohlen worden sei.

Gegen Mitternacht kam es dann in der Halle zum Streit zwischen zwei 19-Jährigen aus Mannheim und Hockenheim. Dabei schlug der betrunkene Hockenheimer dem Mannheimer zweimal mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei die Schlägerei vor der Halle gegen 0.30 Uhr klärte, mischte sich ein stark betrunkener 18-jähriger Hockenheimer ein. Er beleidigte die Polizeibeamten zunächst und versetzte dann einem der Beamten einen Kopfstoß gegen die Stirn. Die Beamten überwältigten den 18-Jährigen und fesselten ihn. Nachdem ihm eine Blutprobe abgenommen wurde und die Formalitäten abgeschlossen waren, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Der nächste Zwischenfall ereignete sich um 1 Uhr. Nachdem das Sicherheitspersonal der Halle einem stark betrunkenen 22-jährigen Mannheimer den Zutritt zur Halle verweigerte, wurde der Mann offenbar aggressiv. Die gerufenen Beamten erteilten dem Mann mehrmals einen Platzverweis. Da er sich beharrlich weigerte zu gehen und dann noch einen der Beamten beleidigte, wurde er überwältigt und aufs Polizeirevier gebracht.

Kurz nach 2 Uhr schlug ein 19-Jähriger aus Ketsch vor der Halle einer jungen Frau aus unerklärlichen Gründen das Handy aus der Hand, was zwei Beamte bemerkten. Da laut Polizeibericht wegen seines aggressiven Verhaltens mit weiteren Tätlichkeiten zu rechnen war, wurden ihm Handschließen angelegt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Da der 19-Jährige weiter aufbrausend war, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, dem er schließlich nachkam.