Oftersheim. (pol/van) Derzeit ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Bereits am Donnerstag, 7. Mai, gegen 16 Uhr, bemerkten Spaziergänger im Wald der Gemarkung Oftersheim im Bereich Speyerer Weg/Postweg drei kleine Feuerstellen, die aufgrund der Trockenheit des Waldes einen größeren Brand hätten entfachen können.

Die Feuerwehr aus Oftersheim, die mit zwei Fahrzeugen anrückte, konnte die Glutnester schnell löschen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

In der Nähe der Feuerstellen wurde nach Angaben der Beamten eine verdächtige Person gesichtet. Hierbei soll es sich um einen etwa 16 bis 20 Jahre alten, schlanken Mann handeln. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine "mitteleuropäische Erscheinung" haben. Er trug einen olivfarbenen Bundeswehrparka und einen auffälligen Rucksack in orange/gelber Signalfarbe. Die Kleidung/Ausrüstung des Mannes erinnerte die Zeugen an die eines "Outdoor-Survivaltrainings".

Ob der Unbekannte im Zusammenhang mit den Feuerstellen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.