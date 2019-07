Oftersheim. (pol/dore) Ein 75-jähriger Hundeführer verletzte sich am Sonntagmorgen in Oftersheim beim Versuch, zwei kämpfende Hunde zu trennen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war zwischen 9 und 10 Uhr mit seinem Hund hinter dem Friedhof in Oftersheim spazieren gegangen. Dabei kam ihm ein 68-jähriger Mann entgegen, der seinen grauen Mischlingshund unangeleint laufen ließ. Zwischen den beiden Hunden kam es dann laut Polizei zu einem heftigen Kampf. Der 75-Jährige habe versucht, die Hunde zu trennen. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich am Schienbein, so die Polizei.

Noch im Liegen habe er nach Polizeiangaben den 68-Jährigen aufgefordert, seinen Hund anzuleinen. Nachdem es dem 68-Jährigen gelungen war, seinen Hund wieder an die Leine zu nehmen, sei er einfach weggelaufen. Den 75-Jährigen, der an Herzproblemen leidet, ließ er demnach einfach am Boden liegen. Erst nach einiger Zeit schaffte es der Senior laut Polizei auch, wieder aufzustehen und seinen Weg fortzusetzen.

Anhand einer Personenbeschreibung konnte der 68-jährige Hundeführer rasch ermittelt und identifiziert werden. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.