Neulußheim. (pol/mare) Zwei Trickbetrüger haben am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung im Fichtenweg erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Einer der Männer meldete sich demnach bei der Bewohnerin des Hauses und behauptete, Dachdecker zu sein. Er gab an, ein Loch im Dach des Hauses entdeckt zu haben, durch welches Wasser eindringen und dadurch Schaden anrichten könnte. Er bot an, das Dach für wenige Euro zu reparieren.

Dafür holte er einen angeblichen Kollegen mit in die Wohnung. Während dieser die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, soll die erste Person alleine in das Obergeschoss gegangen sein und dort die Zimmer durchsucht haben. Nach kurzer Zeit verließen beiden Männer unter einem Vorwand die Wohnung und verschwanden. Die Frau stellte daraufhin fest, dass ihr mehrere Hundert Euro Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 20.000 Euro entwendet wurden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der Eine war etwa 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur mit Vollbart. Er trug ein hellblaues Oberteil, eine dunkle Hose, Arbeitsschuhe mit weißem Rand und eine Schildmütze. Er sprach deutsch mit hiesigem Dialekt.

Sein Komplize war 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, korpulent und trug einen Vollbart. Er hatte dunkle Kleidung an und sprach gebrochen deutsch.

Zeugen können sich unter Telefon 06205/31129 beim Polizeiposten Neulußheim melden.