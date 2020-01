Neulußheim. (pol/fjm) Bei einem Unfall auf der Landesstraße L560 in der Nähe des Neulußheimer Bahnhofs sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein VW sei an der Kreuzung zur Landesstraße L546 gegen 19.45 Uhr mit einem BMW zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Nachfrage. Die L 560 sei für die Unfallaufnahme gesperrt worden.

Der Verkehr wurde in beide Richtungen durch Neulußheim umgeleitet, die Sperrung dauerte noch bis in die späten Abendstunden an. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand beim Aufprall Totalschaden.

Update: 23. Januar 2020, 21.57 Uhr