Mannheim. (pol/rl) Zwei mutmaßliche Drogendealer erwischte die Polizei auf der Autobahn A6 am vergangenen Donnerstag. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Verhaftet wurde eine 29-Jährige und ein 24-Jähriger, die sich Amphetamin zum illegalen Handel beschafft haben sollen. Die beiden waren Beamten des Einsatzzuges Heidelberg am Donnerstagmorgen, 6. Juni, aufgefallen, als sie kurz vor 11 Uhr in einem Ford auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs waren. Die Beamten hielten den Ford auf einem Parkplatz bei Ketsch an und kontrollierten ihn. In einem Turnbeutel unter dem Fahrersitz versteckt fanden die Polizisten rund 510 Gramm Amphetamin und 50 Gramm Amphetamin-Paste.

Gegen die beiden Verdächtigen wurde wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Seit dem Freitag darauf sitzen die beiden in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an.