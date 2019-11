Lampertheim-Hofheim. (dpa/lhe/pol) Zwei maskierte Unbekannte haben am Freitag mit einem Messer eine Bäckerei in Lampertheim-Hofheim in Südhessen überfallen. Sie forderten von einer 50 Jahre alten Verkäuferin Geld, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Einer der Täter bedrohte die Frau mit einem Messer. Sie packte demnach wenige Hundert Euro in eine Plastiktüte. Die Täter flüchteten.

Die zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren sollen etwa 1,65 Meter groß sein. Einer der Räuber soll mit einem "nicht näher definierbaren Akzent" gesprochen, eine neongrüne Gesichtsmarkierung getragen und eine kräftige Statur haben. Sein Komplize trug eine Sturmhaube und soll von schmaler Statur sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt.