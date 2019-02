Lampertheim. (pol/sdm) Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Beamten berichten, dass sie am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr von Zeugen verständigt wurden. Diese hatten beobachtet, wie drei verdächtige Personen sich in einem Bürohaus in der Seefeldstraße zu schaffen machten.

Die Polizisten konnten einen Täter, einen 36-jährigen Mann, der im Rhein-Neckar-Kreis wohnt, noch in Tatortnähe festnehmen. Seine beiden Komplizen flüchteten in Richtung Neubaugebiet und konnten auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers bislang nicht geschnappt werden.

Einer der Komplizen soll etwa 1,80 Meter groß sein, er soll einen roten Schal oder eine rote Maske vor dem Gesicht sowie eine dunkle Jacke mit weißen Abzeichen getragen haben. Der zweite Komplize soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll eine schwarze Jacke, einen dunklen Schal und eine dunkle Mütze getragen haben.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf weitere Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 melden.