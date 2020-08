Brühl. (pol/kaf) Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Landesstraße L599 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Frau um kurz nach 8 Uhr mit ihrem Kleinwagen etwa in Höhe der Abfahrt Brühl über den Beginn der Leitplanke am Fahrbahnrand. Dadurch überschlug sich das Auto und kam anschließend im angrenzenden Acker auf den Reifen zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Notarzt versorgte die Frau, sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Unfall L599 - die Fotogalerie











Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die L599 zwischen Brühl und der Bundesstraße B291 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Sperrung wurde kurz vor 10 Uhr wieder aufgehoben.

Weshalb die Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam, ermitteln nun die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.