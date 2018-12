Hockenheim. (pol/mün) Drei Schaltkästen, die sich auf der Baustelle der Kraichbachbegradigung in Hockenheim befinden, hebelten bislang unbekannte Täter auf. Sie entwendeten rund 50 m Starkstromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Als Tatzeit kommt Montagnacht bis Mittwochvormittag in Betracht. Gegen zehn Uhr bemerkten Arbeiter den Diebstahl in der Oberen Hauptstraße und alarmierten die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheimunter er Rufnummer 06205/2860 entgegen.