Hockenheim. (pol/mare) Unbekannte haben am Sonntagmorgen ein Graffiti auf das Hockenheimer Polizeirevier gesprüht. Das teilen die Beamten mit.

Zwischen 3 und 10.25 Uhr wurde demnach eine Hauswand des Polizeireviers in Hockenheim mit dem Schriftzug "ACAB" ("all cops are bastards", englisch für: "Alle Polizisten sind Mistkerle"). Der Schriftzug war mit rosafarbener Sprühfarbe großflächig auf die Hauswand aufgebracht worden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.Weitere Schriftzüge dieser Art in auffällig rosa und grüner Sprühfarbe waren außerdem im Bereich der Fußgängerüberführung von der Eisenbahnstraße zum Stiegwiesenpark, entlang des Fußweges am Kraichbach in Richtung Kaiserstraße bis zum Kinderspielplatz angebracht worden. Beim jetzigen Kenntnisstand ist von einem Tatzusammenhang auszuzugehen.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0.

Update: Dienstag, 27. Oktober 2020, 15.31 Uhr