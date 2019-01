Hockenheim. (pol/mare) Am Sonntag waren Schmierfinken in Hockenheim unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Zunächst kam der Hinweis von einem Mann, der den Beamten meldete, dass eine Hauswand in der Karlsruher Straße mit Farbe beschmiert worden war. Doch das war nicht alles: Die Polizei fand Schmierereien an mehreren Wänden und Stromkästen in der Stadt sowie an der Zehntscheune.

Der oder die Täter müssen in der Nacht zwischen 1.30 und 10 Uhr früh am Werk gewesen sein. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06205/28600 bei der Polizei melden.