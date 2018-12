Hockenheim. (pol/mare) Am Dienstag um 20.25 Uhr hat sich in der Talhausstraße, Kreuzung Speyerer Straße, ein Unfall ereignet. Das meldet die Polizei.

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer fuhr über eine rote Ampel und wollte sein Fahrzeug wenden. Bei diesem Manöver stieß er mit einer 26-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen.

Durch den Unfall wurde die 26-Jährige leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hyundai, an dem ein Schaden von 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am BMW, der noch fahrbereit war, entstand ein Schaden von 2000 Euro.