Hockenheim. (pol/mare) Erwischt! Aber nur von der Videokamera. Ein Unbekannter wurde nämlich am Dienstagvormittag beim Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Karlsruher Straße gefilmt. Zu dessen Identität sucht die Polizei nun Zeugen, wie die Beamten mitteilen.

Gegen 11.15 Uhr war demnach der Mann in dem Laden und zeigte zunächst Interesse an einer teuren Halskette. Dann wollte er noch weiteren Schmuck aus dem Schaufenster sehen.

Als die Verkäuferin die Ware holte, nutzte der Mann die aus und steckte die Halskette in seine Tasche. Dann gab er vor, Geld von der Bank holen zu wollen und verließ den Laden. Die Kette war rund 1000 Euro wert.

Der Dieb war etwa 25 bis 35 Jahre alt, dunkelhäutig und korpulent. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte ein schwarze Lacoste-Basecap auf. Zudem trug er ein weißes T-Shirt, ebenfalls von Lacoste, und eine kurze schwarze Puma-Sporthose und weiße Lacoste-Schuhe.

Wer Hinweise zu dem Mann machen kann, kann zum Hörer greifen und die 06205/28600 wählen.