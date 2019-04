Hockenheim. (pol/van) Auf eine Vereinsgaststätte hatten es in der Nacht zum Mittwoch Langfinger abgesehen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten in das Gebäude im Hofweg ein und durchsuchten den Thekenbereich. Gestohlen wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten mehrere Wein- und Schnapsflaschen sowie vakuumverpacktes Fleisch. Außerdem verteilten die Täter diverse Lebensmittel auf dem Boden und leerten Saft im Kühlraum aus.

Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch nicht bezifferbar. Ebenso unklar ist derzeit noch, ob weitere Utensilien aus der Gaststätte gestohlen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher zwischen Mittwoch, 1 Uhr, und etwa 10 Uhr am Mittwochvormittag zugeschlagen haben.

Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.