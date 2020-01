Hockenheim. (pol/van) Schwere Verletzungen hat ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Hockenheim davongetragen, wie die Polizei berichtet.

Der Mann soll aus bislang unbekannten Gründen gegen 3.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Hirschstraße mit einem weiteren Mann in Streit geraten sein und dadurch Schnitt- und Stichverletzungen erlitten haben. Verdächtig ist ein 22-Jähriger, der im Rahmen einer Fahndung noch am Abend festgenommen werden konnte.

Von einer Tatwaffe fehle bisher jede Spur, so die Beamten weiter. Aktuell suchen Taucher der Wasserschutzpolizei danach im Kraichbach.

Das Kriminalkommissariat Mannheim dauert an.