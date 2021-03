Hemsbach. (pol/ppf) Am frühen Mittwochmorgen gegen 0.50 Uhr war ein 35-jähriger Mann mit seinem Audi auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf einen vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter auf. Nach diesem Aufprall drehte sich der Audi um 180 Grad und stieß abermals mit einem weiteren vorausfahrenden Mercedes Sprinter zusammen.

Alle 3 Fahrzeuge touchierten die Leitplanken und kamen stark beschädigt auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Audifahrer wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Heppenheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde er ins Klinikum Heppenheim gebracht.

Der ebenfalls verletzte 61-jährige Sprinterfahrer wurde ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Eine Stunde lang war die Strecke in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig über das Autobahnkreuz Darmstadt umgeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro, schreibt die Polizei in einer Meldung.