Erbach. (pol/mare) Ein Landwirt hat am Freitagmorgen auf dem Roßbacher Hof im südhessischen Erbach im Odenwald das Bewusstsein verloren - in einem Güllefass. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Der 57-Jährige stieg gegen 8.50 Uhr in das nahezu leere Fass, nachdem der abmontierte Spritzschutz ins Fassinnere fiel. Als der Landwirt wieder rausklettern wollte, verlor er das Bewusstsein. Ein Mitarbeiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Die Wehren aus Erbach, Michelstadt, Breuberg und Reichelsheim rüsteten sich mit Atemschutzgeräte aus, um gefahrlos zu dem Verunglückten ins Fass vordringen zu können. Mit einer Drehleiter wurde der Landwirt an Gurten befestigt aus dem Fass gezogen. Die Rettungskräfte vor Ort führten bis zur Übergabe an den Rettungshubschrauber die ersten medizinischen Versorgungsmaßnahmen durch.

Für die Klärung des Unfallgeschehens wurde neben der Polizei auch die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt eingeschaltet.