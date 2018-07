Ketsch. (pol/rl) In der Nacht zum Mittwoch kurz vor 3 Uhr brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Hockenheimer Straße ein. Die Diebe erbeuteten mehr als 150 Schachteln Zigaretten und 100 Euro Wechselgeld aus der unverschlossenen Kasse. Die Täter rissen die ausgelöste Alarmanlage aus der Wand und zerstörten diese.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/2880 entgegen.