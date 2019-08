Birkenau. (pol/mare) Aufregung an einer Schule im südhessischen Birkenau: Ein 15-Jähriger hat am Freitagmorgen eine Softair-Pistole mitgenommen und so die Polizei auf den Plan gerufen. Das berichten die Beamten.

Der Schüler wurde am Freitagmorgen zunächst am Bahnhofs von einer Zeugin mit der Waffe, die optisch wie eine echte Schusswaffe aussieht, bemerkt. Sie alarmierte die Polizei.

Zivile und uniformierte Polizisten überprüften den Schulweg bis in die Bergstraße. In der dortigen Schule nahmen die Beamten Kontakt zu dem Schüler auf, der die Waffe seinen Mitschülern gezeigt hat, bevor er in den Unterricht ging. Die Polizisten kassierten die Pistole ein und erstatteten Anzeige.