Bensheim. (dpa/lhe) In der Nacht zu Freitag hat die Polizei im südhessischen Bensheim einen jungen mutmaßlichen Leergut-Dieb geschnappt. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei diesem um einen erst 13 Jahre alten Jungen handelte. Zeugen hatten sich nach Angaben der Polizei zuvor gemeldet und berichtet, dass zwei junge Täter an einem Supermarkt Leergut stehlen würden. Der Mittäter konnte sich aus dem Staub machen. Die Beamten nahmen den 13-Jährigen fest. Allerdings ist er wegen seines jungen Alters noch nicht strafmündig.

Am Dienstag darauf fanden die Ermittler auch den bislang noch unbekannten Komplizen des 13-Jährigen. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen, polizeibekannten Jungen.

Zudem stellte sich heraus, dass die beiden noch für weiter Diebstähle verantwortlich sein sollen: In Tatortnähe fanden die Beamten zwei mutmaßlich gestohlene Damenräder, deren rechtmäßige Eigentümer bisher nicht bekannt sind. Daher hat die Polizei nun Fotos der Räder veröffentlicht.

Außerdem hatte der 13-Jährige einen abgebrochenen Mercedes-Stern dabei, der vermutlich von einem älteren Mercedes-Benz stammt. Er gab an, dass er ihn an einem Auto in der Dammstraße abgebrochen hatte.

Update: Dienstag, 4. Juni, 15 Uhr