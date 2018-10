Altlußheim. (pol/mün) Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Altlußheim einen Radfahrer übersehen und frontal mit seinem VW erfasst, so die Polizei. Der 37 Jahre alter Radler erlitt bei dem Unfall an der Einmündung Hauptstraße/Kirchenstraße lebensgefährliche Verletzungen.

Der Mann musste nach der notärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhausgeflogen werden.