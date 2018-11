Altlußheim. (pol/mare) Am Donnerstag haben zwei Männer im Alter von 26 und 44 Jahren aus Heilbronn von einem Firmengelände in der Badenwerkstraße 108 Europaletten und eine Gitterbox gestohlen. Das meldet die Polizei.

Einer der Täter wurde dabei vom Firmeninhaber bemerkt, der sofort die Polizei alarmierte und das Fluchtauto verfolgte. Zwei Funkstreifenbesatzungen konnten der 44-jährige Tatverdächtige in einem Sprinter auf der Landesstraße L723 in Wiesloch anhalten und festnehmen. Der 26-jährige mutmaßliche Mittäter wurde bei der weiteren Fahndung in einem weiteren Auto auf dem Gelände eines Discounters in Altlußheim festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge wurden zwei weitere Gitterboxen und eine Sackkarre gefunden und sichergestellt, die wohl aus einem anderen Beutezug stammten. Die beiden Transporter wurden sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Neulußheim.