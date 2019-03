Abtsteinach. (pol/sdm) Schwer verletzt wurde ein 46-jähriger Mann in Abststeinach, nachdem er zwei Diebe auf seinem Grundstück in der Steinachstraße zur Rede gestellt hatte. Die Polizei berichtet, dass der Mann am Sonntagabend nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus geliefert werden musste.

Nach bisherigen Feststellungen fand auf einem Grundstück in der Steinachstraße eine private Fastnachtsfeier statt. Die zwei kostümierten Fremden mischten sich gegen 19 Uhr unter das Feiervolk, um Geld stehlen zu können. Hierbei wurden sie von dem 46-jährigen Ausrichter der Feier zur Rede gestellt. Das Streitgespräch verlagerte sich auf die Straße, wobei der 47-Jährige nach einem Schlag auf den Kopf zu Boden fiel und die Täter flüchten konnten.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Der eine Mann soll ein Elefantenkostüm mit blauer Hose getragen haben. Die Kostümierung erweckte den Eindruck, als ob die Person auf einem Elefanten sitzen würde. Der zweite Mann soll ein Katzenkostüm getragen haben. Nach der Auseinandersetzung soll er mit freiem Oberkörper geflohen sein. Die Männer wurden nahe des Festzelts aus den Augen verloren.

Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach suchen nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06207/94050 melden.