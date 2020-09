A6/Bretzfeld. (kaf) zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der A6 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Lastwagenfahrer zwischen Bretzfeld und Weinsberger Kreuz ein Stauende und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die A6 ist in Richtung Mannheim zwischen Bretzfeld und Weinsberger Kreuz derzeit (Stand 9.15 Uhr) voll gesperrt. Laut Polizei hat sich bereits ein etwa 7 Kilometer langer Rückstau bis Öhringen gebildet. Die Polizei rechnet damit, dass sich die Bergungsarbeiten noch längere Zeit hinziehen und der Stau noch länger wird.