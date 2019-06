A659 bei Viernheim. (pol/rl) Ein Skoda-Fahrer verursachte auf der Autobahn am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen Auffahrunfall. Der Mann war von Weinheim in Richtung Mannheim auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor dem Viernheimer Kreuz bemerkte er offenbar zu spät, dass er auf die A6 abbiegen wollte. Kurz vor der Auffahrt bremste er plötzlich und setzte den rechten Blinker. Eine nachfolgende 63-jährige Ford-Fahrerin konnte noch rechtzeitig reagieren und bremste ebenfalls ab, bis der Wagen zum Stehen kam. Ein 35-jähriger VW-Fahrer dahin legte ebenfalls eine Vollbremsung hin. Allerdings reichte es nicht mehr, sodass der VW dem Ford in Heck prallte. Der Skoda fuhr weiter in Richtung A6 davon.

Die 63-Jährige hatte nach dem Unfall Schmerzen im Knie- und Halsbereich. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.