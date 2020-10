A659 bei Viernheim. (pol/rl) Am Samstagabend war gegen 19.45 Uhr eine 72-jährige VW-Fahrerin auf dem rechten von zwei Fahrstreifen der Autobahn A659 in Richtung Mannheim unterwegs. Auf Höhe von Viernheim wechselte sie dann, ohne auf den Verkehr zu achten auf den linken Fahrstreifen. Dadurch kollidierte sie mit dem herannahenden Mercedes eines 24-jährigen Fahrer. Kurz nach dem Zusammenstoß fuhr noch ein 27-Jähriger mit seinem Seat über ein abgefallenes Fahrzeugteil, welches durch den Verkehrsunfall auf der Fahrbahn lag.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, ging aber anschließend selbstständig zum Arzt. Beide Autos waren mit insgesamt 27.000 Euro wirtschaftliche Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand nur ein Schaden von etwa 50 Euro.

Nachdem die Fahrzeugteile von der Fahrbahn geräumt waren, erfolgte die Verkehrsunfallaufnahme auf dem Standstreifen, sodass es zu keinen weiteren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam.