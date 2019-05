A656/A6/Kreuz Mannheim. (pri) Zu einem Unfall zwischen Autobahnkreuz Mannheim und der Ausfahrt Neckarau kam es am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 15 Uhr war auf der A656 in Richtung Mannheim in Höhe des Maimarktgeländes ein 14-Tonner gegen einen VW-Golf Plus geprallt.

Zwei Fahrstreifen der A656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Abfahrt Neckarau wurden danach gesperrt. So kommt es auch auf der A6 zu Behinderungen. Warum der Lastwagen aufgefahren ist, ist noch nicht bekannt.

Die 71-jährige Fahrerin des VW wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 37-jährige Lastwagen-Fahrer wurde im Rettungswagen behandelt. Der VW musste abgeschleppt werden. Bis die beiden gesperrten Fahrbahnen gegen 16 Uhr freigegeben wurden, kam es zu einem zwei Kilometer langen Stau.

Update: 18 Uhr, Donnerstag, 9. Mai 2019