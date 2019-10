Reilingen/Mannheim. (pol/rl) Ein 26-jähriger mutmaßlicher Drogendealer wurde bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmittag erwischt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Der Albaner war in einem Minivan auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als er gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz "Herzkammer" zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf kontrolliert wurde. Im Wagen fanden die Beamten zwei Pakete mit rund zwei Kilogramm Marihuana.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und sitzt seit dem heutigen Mittwoch wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in einer Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft ihm unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Die Ermittlungen dauern an.