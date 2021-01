A6 am Viernheimer Kreuz. (pol/lyd) Am späten Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der A6 am Viernheimer Kreuz zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Wie die Polizei auf RNZ-Anfrage mitteilt, war das Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei zuerst links an die Leitplanke, dann rechts an den Lkw und wieder an die Leitplanke geprallt.

Anfangs seien die Beamten davon ausgegangen, dass Personen schwer verletzt sein könnten und hatten deshalb auch den Rettungshubschrauber alarmiert. Diese Befürchtungen hatten sich aber nicht bestätigt, so eine Polizeisprecherin.

Der 67-jährige Autofahrer, der aus dem Raum Singen kommt, wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Hubschrauber konnte ohne Patient wieder abheben. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Sie werden abgeschleppt. Derzeit läuft noch die Unfallaufnahme vor Ort. Eine zwischenzeitliche Vollsperrung wurde gegen 17.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Höhe des Schadens und wieso der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.