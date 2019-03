A5/A67. (pol/rl) Bei Kontrollen auf den Tank- und Rastanlagen "Bruchsal West/Ost" am Sonntagabend untersagten Polizeikräfte zwölf betrunkenen Lastwagenfahrern die Weiterfahrt. Knapp 200 Fahrzeuge und Fahrer waren bei der Aktion des Polizeipräsidiums Karlsruhe in mehr als fünf Stunden überprüft worden.

Das Fahrpersonal hielt sich während des Wochenendfahrverbots auf dem Parkplatz an der Autobahn A5 auf. Insgesamt 17 Fahrer waren betrunken, in 12 Fällen so stark, dass der Fahrtantritt unterbunden werden musste. Die Höchstwerte lagen bei 2,56 und 4,10 Promille.

Auch in Südhessen wurde kontrolliert: Hier wurde auf den Parkplätzen und Rastanlagen an der A5 und der A67 kontrolliert. Von 56 Fahrern, die an ihren geparkten Fahrzeugen angetroffen wurden, waren zwei so betrunken, dass eine Abfahrt verhindert wurde. Die Fahrzeugschlüssel eines polnischen Lastwagenfahrers, der auf der Rastanlage Lorsch Ost mit dem Ergebnis von 1,5 Promille überprüft wurde, blieben über Nacht bei der Polizei.

Noch länger auf seine Weiterfahrt wartet der ebenfalls aus Polen stammende Fahrer eines Kleintransporters, der auf der Raststätte Gräfenhausen mit einem Alkoholwert von 2,28 Promille kontrolliert wurde. Hier erfolgte die Verhinderung der Weiterfahrt durch die Ordnungshüter bis mindestens Montagmittag.

Update: 12.20 Uhr, Montag, 18. März 2019