A5 bei Ladenburg. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 wurde am Freitagmorgen eine Person leicht verletzt. Ein 50-jähriger Kia-Fahrer war gegen 9.30 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg übersah er beim Spurwechsel den VW einer 23-jährigen Fahrerin auf der linken Spur. Dabei verlor der Kia-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen einen rechts fahrenden VW und dann in die rechte Leitplanke.

Die 23-jährige VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, konnte nach medizinischer Versorgung vor Ort weiterfahren. Der stark beschädigte Kia musste abgeschleppt werden.

Beide Fahrstreifen waren kurz blockiert, der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Es kam zu einem fünf Kilometer langen Stau, der sich nach dem Ende der Aufräumarbeiten rasch wieder auflöste.