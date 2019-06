Neulußheim. (pol) Ein halsbrecherisches Überholmanöver war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag, 26. März, gegen 18 Uhr auf der L546 zwischen Reilingen und Neulußheim. Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin überholte den Nissan einer Familie aus Altlußheim in einer unübersichtlichen langgezogenen Rechtskurve.

Als mehrere Autos entgegenkamen, versuchte die Frau wieder einzuscheren, was zur Folge hatte, dass sie mit dem Nissan kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes in ein angrenzendes Feld geschleudert. Zwei entgegenkommende Autos konnten einen Zusammenstoß nur durch Vollbremsungen und Ausweichmanöver in den Straßengraben vermeiden.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei der 40-jährige Fahrer des Nissen, dessen Ehefrau und der 12-jährige Sohn leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 8000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich beim Revier Hockenheim (06205/28600) zu melden.