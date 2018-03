Ilvesheim. Nach einem Bankbesuch versuchten am Montagabend drei bislang Unbekannte in Ilvesheim einen 68-jährigen Rentner auszurauben. Wie Polizei mitteilte, trat das Trio gegen 20.30 Uhr an den Wagen des Mannes heran, nachdem dieser gerade die Volksbank in der Schlossstraße verlassen hatte. Die Täter öffneten die Tür und bedrohten ihr Opfer mit einer schwarzen Pistole und forderten Bargeld. Als der Bedrohte mitteilte, kein Geld mitzuführen, sprühte ihm einer der Täter vermutlich Pfefferspray ins Gesicht. Danach flohen sie Richtung Ladenburg.

Beschreibung der Täter:

Erster Täter: Etwa 1,80 Meter groß, schlank, etwa 18 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Blouson und schwarze Hosen, eine schwarze Wollmütze mit weißem Rand und einen schwarzen Schal mit weißem Rand, der über den Mund bis unter die Nase gezogen war. Er führte eine schwarze Pistole mit sich und sprach akzentfrei hochdeutsch.

Zweiter Täter: Etwa 180 cm groß, schlank, ungefähr 18 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet. Er setzte das Pfefferspray ein und sprach ebenfalls akzentfrei hochdeutsch.

Dritter Täter: Etwa 1,80 Meter groß, circa 18 Jahre alt, dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt die Kripo in Ladenburg unter Telefon 06203/93050 entgegen. (pol)