Wer Hinweise zum Verbleib von Liselotte Schäfer machen kann, soll sich an die Kripo Weinheim wenden. Foto: Polizei

Hemsbach. Die 77-jährige Liselotte Schäfer aus Hemsbach wird seit vergangenem Samstag, 1. Juni, vermisst. Die Frau verließ gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung in der Gutenbergstraße, um am Bahnhof Hemsbach einen Laden aufzusuchen. Seitdem wir die Frau vermisst. Die Suche durch Familienangehörige sowie erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bislang erfolglos, teile die Polizei mit.

Die 77-jährige Liselotte Schäfer ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, hager und sieht für ihr Alter deutlich jünger aus. Sie trägt eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur mit hellen Strähnen und eine Brille. Bekleidet wurde sie zuletzt mit einer Jeans und einer bordeauxfarbenen Steppjacke gesehen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte die Frau in eine Bahn eingestiegen sein: Ein Suchhund hatte mehrfach die Spur in diese Richtung aufgenommen, aber diese am Bahnsteig 2 und 3 des Hemsbacher Bahnhofs verloren.

Die Suche nach Frau Schäfer wurde im Laufe des Montagvormittags wieder aufgenommen. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber fahnden nach ihr. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei Weinheim, Telefon 06201/10030 wenden. (pol)