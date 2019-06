Altlußheim. (pol/rl) Ein getötetes Reh und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Wildunfalles der sich am Sonntagabend auf der Gemarkung Altlußheim ereignete. Der Fahrer eines VW-Passat fuhr gegen 21.45 Uhr auf der B 39 von Speyer kommend in Richtung Altlußheim, als plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn überquerte. Er erfasste das Tier mit dem linken Kotflügel seines Wagens. Der Rehbock war laut Polizei auf der Stelle tot. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Rehwild wurde von dem Jagdpächter aus Altlußheim an der Unfallstelle abgeholt.